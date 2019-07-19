В Набережных Челнах на питание одного школьника потратят 66 рублей в день

В Набережных Челнах на организацию питания школьников в течение 96 дней в 21 школе направят порядка 15,8 млн руб. Как говорится в документах закупки, на одного школьника будет тратиться 66 руб. в день, из которых 7 руб. рассчитаны на завтрак, а 59 руб. — на обед.

На завтрак школьники получат порцию (150 г) каши, чай и кусочек хлеба. На обед исполнитель должен будет готовить салат (для младшеклассников — 75 г, для старшеклассников — 100 г), мясо или рыбу с гарниром (150 г), хлеб, чай или другой напиток, а также предоставлять фрукты или другой десерт.

Для воспитанников лицея-интерната №84 им. Акыша, питающихся пять раз в день и проживающих в интернате, выделят по 180 руб. в день. В некоторых школах это питание предназначено для детей из социально поддерживаемых семей, где, в том числе, воспитывается более четырех несовершеннолетних.

“Ъ-Казань”