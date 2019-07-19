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Игрок ФК «Ростов» Резиуан Мирзов перешел в «Спартак»

Футбольный клуб «Спартак» договорился с «Ростовом» о трансфере двадцатишестилетнего футболиста Резиуана Мирзова, сообщает пресс-служба московского клуба. «Спартак» заключил с полузащитником контракт на три года.

В ФК «Ростов» Мирзов перешел в 2017 году, однако сезон 2017/18 футболист провел в аренде в «Тосно», 2018/19 – в «Арсенале»

Полузащитник начал спортивную карьеру в нальчикском «Спартаке». Затем Мирзов играл за костромской «Спартак» рязанскую «Звезду», московское «Торпедо», «Ахмат», а также за «Тосно», в составе которого стал победителем Кубка России.

Дарья Голякова


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