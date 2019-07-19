Генеральный директор сменился в аэропорту Омска

Совет директоров ОАО «Омский аэропорт» прекратил полномочия генерального директора авиапредприятия Сергея Зезюли, который занимал пост с 2015 года. На эту должность назначен Олег Селиверстов, ранее являвшийся заместителем руководителя аэропорта Омска.

В аэропорту Омска получить оперативно комментарий не удалось. В министерстве строительства и транспорта Омской области сообщили, что к исполнению должностных обязанностей новый генеральный директор приступит 23 июля, с Сергеем Зезюлей контракт заканчивается 22 июля.

Олег Селиверстов окончил академию аэрокосмического приборостроения в Санкт-Петербурге. Был коммерческим директором строящегося терминала «Д» в Шереметьево. С 2015 по 2016 годы он занимал должность директора по развитию управляющей дирекции «авиация» компании «Базовый элемент».

Омский аэропорт в первом полугодии 2019 года обслужил 598,5 тыс. пассажиров. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 30%. В 2018 году аэропорт получил выручку в размере 1 млрд руб., чистая прибыль составила – 88,8 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», аэропорт контролируется минимуществом Омской области (85,3%).

Оксана Павлова