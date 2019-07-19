Из психиатрической больницы Магнитогорска эвакуировали 146 человек из-за пожара

В Магнитогорске произошел пожар в психоневрологической больнице №5. Из здания эвакуировали 146 пациентов и сотрудников, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о возгорании поступило 18 июля в 23:11. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление в подвале. Площадь возгорания составила 5 кв. м. Предполагаемой причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. Погибших и пострадавших нет. Еще до прибытия спасателей сотрудники больницы эвакуировали всех пациентов, в том числе лежачих. После проветривания помещений, все вернулись в медучреждение.

По факту происшествия проводится административное расследование. По данным сотрудников МЧС, информация через установленную в больнице систему дублирования сигнала о пожаре без участия человека не поступила на пульт «01». При этом пожарная сигнализация, речевое и звуковое оповещение успешно сработали.