19 июля, пятница
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ   |  купить фото

На торжества с банкетом в честь Дня работника сельского хозяйства потратят 1 млн рублей

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края объявило аукцион на организацию и проведение торжественного собрания, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Мероприятие, которое планируется провести в одном из культурно-досуговых центров Перми в срок до 30 октября 2019 года, будет включать торжественную часть с награждением лауреатов и двухчасовой фуршет. Для фуршета необходимо помещение вместимостью не менее трехсот человек (исходя из стоимости блюда на одного человека в пределах 1 тыс. рублей), еще десять VIP-гостей будут праздновать в отдельном зале. Итоговый вариант меню и перечень напитков согласуется и представляется на утверждение заказчику.

Исполнитель должен представить букеты из роз для награждения лауреатов, смонтировать праздничный видеоролик, разработать концертную программу и организовать иное техническое обеспечение праздника, включая охрану.

Максимальная цена контракта составляет 950 тыс. руб. Победителя определят 20 августа.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Интервью

Профиль пользователя