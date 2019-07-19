Предельный уровень софинансирования Краснодарского края из центра составил 76%

Правительство России утвердило предельные уровни софинансирования из федеральной казны расходных обязательств субъектов Федерации на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Согласно документу, Краснодарский край в 2020 и 2021 году может максимально получить 76% софинансирования из бюджета РФ, а в 2022-м – 78%.

Сообщается, что предельные уровни софинансирования утверждаются в целях «обеспечения стабильности и предсказуемости механизма предоставления целевых межбюджетных трансфертов, а также сохранения стимулов к экономическому росту». Кроме того, благодаря утвержденным показателям, главным распорядителям средств федерального бюджета и органам исполнительной власти субъектов Федерации проще определить объемы софинансирования при предоставлении субсидий на 2020–2022 годы.

Согласно документу, самые крупные уровни софинансирования региональных бюджетов из федеральной казны у таких субъектов, как Чечня, Севастополь, Чукотка и др. (по 95%). Наиболее низкие – у Москвы (5%), ЯНАО (14%), Санкт-Петербурга (37%).

Дмитрий Михеенко