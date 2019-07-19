Санатории Башкирии игнорируют конкурсы ФСС на обслуживание детей-инвалидов из-за низкой цены путевок

Башкирские санатории, реабилитационный номерной фонд которых превышает 8,5 тыс. мест, игнорируют конкурсы Фонда социального страхования (ФСС) на обслуживание детей-инвалидов. По линии фонда ежегодно для реабилитации детей с ограниченными возможностями в республике выделяется 640 путевок, но все они — в санаториях других регионов. Башкирские здравницы игнорируют участие в конкурсе из-за низкой цены путевок, передает «Башинформ» слова управляющего башкирского ФСС Марата Латыпова. В текущем году из башкирских санаториев квоты детям-инвалидам предоставил только один — «Мать и дитя» в Мечетлинском районе республики, но это всего 26 путевок, приводит агентство данные вице-премьера Ленары Ивановой.

Родители детей-инвалидов пожаловались на невозможность льготной реабилитации в республике врио главы региона Радию Хабирову. Ездить с детьми в санатории других регионов для них сложно. По итогам встречи врио главы предложил выделять таким детям до 10% мест в башкирских санаториях. Переговоры с руководством санаториев должны завершиться до 1 августа.

Ирина Самойлова