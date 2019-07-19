Оборот розницы в Пермском крае незначительно вырос в I полугодии

Оборот розничной торговли в январе — июне 2019 года в Пермском крае достиг 270,4 млрд руб., что составляет 101,3% к соответствующему периоду прошлого года. Такие данные публикует Пермьстат.

Оборот общественного питания за I полугодие составил 12,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 2,5% выше уровня прошлого года. Оборот розничной торговли края в январе — июне 2019 года на 95,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,5% против 4,8% в январе — июне 2018 года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 июля 2019 года составляет 27 млрд руб., что соответствует 41 дню торговли.