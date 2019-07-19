Для пермского «Кванториума» купят автопоезд за 7 млн рублей

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило электронный аукцион на поставку оборудования для оснащения мобильного технопарка «Кванториум» по направлению «Автопоезд» (автомобиль и прицеп мобильной лаборатории). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В мобильном «Кванториуме» будут оборудованы передвижные лаборатории по физике, химии, биологии, IT, робототехнике и промышленному дизайну. Мобильный технопарк ежегодно, в период с сентября по май, станет курсировать по шести сельским территориям края и в каждом муниципалитете работать 12 дней, с понедельника по субботу включительно. В первой половине дня на базе мобильного технопарка будет реализовываться проект «Урок технологии», во второй — дополнительные программы естественно-научной и технической направленности. А три летних месяца мобильный технопарк проведет в инженерных и профильных лагерях.

Начальная (максимальная) цена лота составляет более 7 млн руб. Подведение итогов назначено на 26 июля текущего года.

Пермский «Кванториум» открылся в ноябре 2018 года, и стал первым современным детским технопарком в регионе. Стоимость проекта составила около 150 млн руб. Всего на оборудование и оснащение направлено более 83,4 млн руб, из них федеральные — 60,9 млн, региональные — 22,5 млн руб. К занятиям в «Кванториуме» приступили около 600 детей из Перми, Звездного, Пермского района. Они были зачислены в технопарк по итогам заполнения анкеты на сайте технопарка. Всего в детском технопарке смогут бесплатно учиться до 800 детей региона в год, еще 3500 станут участниками различных мероприятий на площадках технопарка. Предполагается, что число учащихся будет увеличено до 1 тыс.