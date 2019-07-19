Семейный автомобиль для семей металлургов

На сцене Арены «Металлург» 28-ми многодетным семьям работников ПАО «ММК» и обществ Группы торжественно вручили сертификаты на приобретение семейных автомобилей.



Инициатором этого уникального благотворительного проекта, аналогов которому нет ни на одном крупном промышленном предприятии в Российской Федерации, выступило руководство градообразующего предприятия. Осенью прошлого года руководством ПАО «ММК» было принято решение о реализации программы поддержки многодетных семей, имеющих пять и более детей, в приобретении семейного автомобиля.

Участниками программы, приуроченной к 90-летию Магнитогорска и Дню металлурга, стали 28 семей, в которых один или оба родителя являются работниками обществ Группы ПАО «ММК». В этих семьях воспитывается 161 ребенок в возрасте до 18 лет.

Проект осуществлен совместно с благотворительным фондом «Металлург», много лет реализующим программу социальной поддержки многодетных семей «Дружная семья».

Партнеры проекта - компания «Сильвер-Авто Групп» - предоставила участникам программы приятные бонусы, а «КредитУралБанк» - выгодные условия по кредитам и отмену стандартной комиссии при зачислении и списании денежных средств.

Сертификаты на приобретение автомобилей многодетным семьям вручили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, управляющий директор ООО «Сильвер-Авто ГРУПП» Николай Задорожный и вице-президент «КУБ» АО Александр Лазуткин.

Осуществление этой во многом уникальной программы стало очередным подтверждением социально-ориентированной политики ПАО «ММК», важным аспектом которой является реализация программ стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей, - отметил Павел Шиляев.

В рамках действующей на комбинате программы «Поддержка многодетных семей» в прошлом году оказана поддержка 1229 многодетным семьям, в которых воспитываются более 3000 детей в возрасте до 18-ти лет. Затраты на реализацию программы по 12-ти направлениям составили 43,73 млн рублей. Более 38 млн рублей в 2018 году составили затраты на реализацию программы «Стимулирования рождаемости и поддержки материнства и детства».