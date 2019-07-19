Томский суд запретил тест «Сноба» про коррупцию

Кировский райсуд Томска постановил Роскомнадзору ограничить доступ к тесту журнала «Сноб» о коррупционерах, который оказывает «прямое негативное воздействие на нравственность граждан». Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Журнал «Сноб» опубликовал тест «Как правильно брать и давать. Тест-инструкция для начинающего чиновника» в ноябре 2017 года. Поводом для него стала новость о том, что годом ранее федеральный бюджет потерял свыше 19 млрд руб. из-за взяточников. «Тех, кто дает взятки пахлавой и камбалой, сажают в тюрьму почти в два раза чаще, чем тех, кто берет их миллионами. Пройдите тест-инструкцию о том, как правильно давать взятки и брать их»,— говорится в описании теста.

В мае 2019 года Асиновский городской прокурор обратился в Кировский райсуд Томска с административным иском к Роскомнадзору «в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц», потребовав признать материал «Сноба» информацией, запрещенной к распространению на территории страны.

Суд удовлетворил иск, поскольку за совершение указанных в тесте действий предусмотрена «уголовная и административная ответственность», а распространение таких сведений оказывает «прямое негативное воздействие на нравственность граждан». «Действующим законодательством установлена необходимость ограничения доступа к сведениям, содержащим признаки пропаганды совершения коррупционных преступлений, в том числе за дачу и получение взятки»,— говорится в решении суда. По его мнению, материал «Сноба» нарушает конституционные права граждан.

Илья Галагуз