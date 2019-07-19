Сотрудникам балашовского сельхозпредприятия три месяца не платили зарплату

В Балашове возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Колибри». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В следственном управлении пояснили, что в компании, которая специализируется на переработке сельскохозяйственной продукции и зерновых культур, с января по март 2019 года 21 сотруднику не платили зарплату. Размер задолженности составил 625 тыс. руб., при том, что экономическая возможность погасить долг у предприятия имелись.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Калининского района ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Сергей Петунин