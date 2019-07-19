Аэропорт Красноярска получит 600 млн рублей на реконструкцию рулежной дорожки

Красноярский край получит из федерального бюджета 600 млн руб. на реконструкцию магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярска. Соответствующее распоряжение накануне подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

В тексте распоряжения отмечается, что показателем эффективности предоставления этого межбюджетного трансферта является степень готовности объекта не менее 30% на 31 декабря 2019 года. Росавиации поручено проконтролировать целевое использование этих средств.

Аэропорт Красноярска введен в эксплуатацию 25 октября 1980 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% аэропорта принадлежит АО «Эра групп». В 2018 году аэропорт обслужил 2,5 млн пассажиров, что на 12,6% больше аналогичного показателя предыдущего года.

Оксана Павлова