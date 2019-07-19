19 июля, пятница
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Сибирская политика

Аэропорту Красноярска выделят 600 млн рублей на реконструкцию рулежной дорожки

Красноярский край получит из федерального бюджета 600 млн руб. на реконструкцию магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярска. Соответствующее распоряжение накануне подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

В тексте распоряжения отмечается, что показателем эффективности предоставления этого межбюджетного трансферта является степень готовности объекта не менее 30% на 31 декабря 2019 года. Росавиации поручено проконтролировать целевое использование этих средств.

Аэропорт Красноярска введен в эксплуатацию 25 октября 1980 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% аэропорта принадлежит АО «Эра групп». В 2018 году аэропорт обслужил 2,5 млн пассажиров, что на 12,6% больше аналогичного показателя предыдущего года.

Оксана Павлова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Тренды: ИНТЕРВЬЮ

Партнерский проект

Профиль пользователя