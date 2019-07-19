Фигуранты уголовных дел о нарушениях в сфере строительства в Астрахани взяты под стражу

В Астраханской области арестованы шесть фигурантов уголовных дел о нарушениях при исполнении программы переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как пояснили в следственном управлении, под стражу взяты два предпринимателя, занимающиеся строительством, и. о. министра строительства и ЖКХ области, одному из бывших региональных министров строительства и ЖКХ, бывшему главе МО «Наримановский район» и главе МО «Астраханский сельсовет».

Уголовные дела были возбуждены по ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ.

Сергей Петунин