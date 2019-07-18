«Нас выгоняют отовсюду»

Тамбовский обком КПРФ вечером 18 июля опубликовал на своем официальном сайте и в соцсетях заявление, в котором призвал сторонников к митингам, демонстрациям и акциям гражданского неповиновения. Местные коммунисты обращаются к примерам чекистов Феликса Дзержинского и Моисея Урицкого в ситуации, когда, по их мнению, не осталось надежды на улучшение ситуации в стране. Автор заявления первый секретарь обкома Андрей Жидков подтвердил “Ъ-Черноземье” его подлинность и сообщил, что оно связано с преследованием коммуниста Кемала Бытдаева в Карачаево-Черкесии.

В заявлении от имени секретариата тамбовского обкома КПРФ, проиллюстрированном фотографией Андрея Жидкова, коммунисты открыто призывают всех членов партии и сочувствующих ей граждан к объединению для участия в акциях протеста против существующей политической системы в регионе и стране. Заявление было опубликовано на сайте обкома и в его группе «Красный Тамбов» во «ВКонтакте» около семи вечера в четверг.

В нем коммунисты также просят не оказывать поддержки президенту и правительству РФ, деятельность которых они называют буржуазной. В заявлении обком обещает усиливать противостояние с действующей властью и обострять его формы: представители партии считают, что нынешний режим «для сохранения награбленного» пойдет на любые «преступления» против населения. Сами тамбовские коммунисты планируют быть «верными заветам» таких исторических деятелей, как Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский, Моисей Урицкий и Яков Свердлов. «Социализм или смерть!!!» — завершается заявление популярным высказыванием первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Фиделя Кастро.

Представители КПРФ подтвердили “Ъ-Черноземье”, что опубликованный текст — их актуальная позиция, а сайт не был взломан. Первый секретарь обкома Андрей Жидков пояснил “Ъ-Черноземье”, что жесткая риторика связана с задержанием первого секретаря карачаево-черкесского рескома Кемала Бытдаева, а также «начавшимися репрессивными действиями в отношении многих наших товарищей»: «Речь не только о Кемале, но об общей ситуации, которая приводит к этому. Против единственной оставшейся оппозиционной партии начинаются гонения. Что теперь, нельзя провести митинг? Нас выгоняют отовсюду. Поэтому, думаю, упущено время, чтобы искать какие-то точки соприкосновения. Пошла лобовая атака, при которой мы, конечно, защищаемся. Думаю, это война на уничтожение». По его словам, заявление — позиция всего областного отделения: «Вчера мы проводили мероприятие в Первомайске. Опять была полиция и претензии, хотя все было с уведомлением, как положено. Как только начинаются настоящие лозунги, вся вертикаль выполняет возложенные на нее задачи».

Давление мы чувствуем на протяжении последних нескольких месяцев», — добавил заместитель председателя комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями гордумы Тамбова, секретарь обкома Артем Александров.

Собеседник “Ъ-Черноземье” в региональной власти вчера не смог вспомнить, чем «могли обидеть» в последнее время областной обком КПРФ: «У самого Андрея Игоревича хорошая должность в облдуме, достойная зарплата. Никто ему ничего не запрещает. Бросается в глаза разве что возросшая конкуренция внутри самого обкома. Жидков явно теряет позиции перед молодыми партийцами. Может, в этом реальная причина обращения — решил обратить на себя внимание?»

Председатель общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков полагает, что «у ребят что-то перемкнуло»: «В Конституции РФ одними из противоправных деяний считаются призывы к насильственному свержению конституционного строя. Я не юрист, и мне сложно сказать, есть ли здесь подобный состав, поэтому лучше за комментариями обращаться в прокуратуру». «Общественное раздражение и озлобленность растут как на дрожжах, и какой бы ни была "системной" сегодняшняя КПРФ, она, особенно на местах, не может этого не учитывать», — отмечает политолог Владимир Слатинов.

Медиаюрист, руководитель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова отмечает, что такое публичное заявление тамбовских коммунистов с призывами к различным формам активного противостояния власти может быть расценено как призыв к массовым беспорядкам, что также часто относят к призывам к экстремистской деятельности. Это может быть основанием для привлечения автора заявления к уголовной ответственности (ст. 280 УК РФ). Такие заявления, опубликованные в интернете, могут быть причиной внесудебной блокировки сайта, когда страница или даже весь сайт блокируется по приказу генерального прокурора, подчеркивает госпожа Арапова: в таком случае сайт блокируется довольно быстро, без предварительной оценки судом наличия «экстремистских заявлений».

Призывов к неповиновению может быть достаточно для такого решения, отмечает эксперт. Упомянутая в конце заявления цитата Фиделя Кастро идентична лозунгу о православии, который уже признан экстремистским. «Судя по сложившейся практике по таким делам, если прокурором будет поставлен вопрос об экстремистском характере призывов, то они не будут оцениваться через призму их исторического характера. Если посчитают, что в них по факту есть призыв к агрессивным действиям против власти, могут признать экстремизмом», — полагает госпожа Арапова.

Владимир Зоркий