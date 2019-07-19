Андрей Носков удачно паркуется

Уфимский предприниматель Андрей Носков и его деловой партнер Олег Филиппов (совместно владеют девелоперской группой ПСК-6) решили вложиться в производство комплектующих для автоматизированных парковок и создать сеть приблизительно из 25 таких паркингов. Предприниматели создали компанию «Бокспаркинг Уфа» — СП с латвийским бизнесменом Имантсом Кудиньшем, в котором уфимской стороне принадлежит две трети уставного капитала. «Бокспаркинг Уфа» планирует инвестировать в проект 700 млн руб. для продажи продукции в городе и соседних миллионниках. Срок окупаемости инициаторы проекта оценивают в пределах семи лет. Инвесторам обещана господдержка — налоговые льготы.

Владельцы девелоперской группы ПСК-6 — депутат горсовета Уфы Андрей Носков и депутат Курултая Башкирии Олег Филиппов вместе с латвийским бизнесменом Имантсом Кудиньшем намерены вложить 700 млн руб. в производство оборудования для роботизированных парковок и построить в Уфе сеть таких паркингов. Оператором проекта будет зарегистрированное в конце мая ООО «Бокспаркинг Уфа» с уставным капиталом 10 тыс. руб., в котором дочь господина Носкова Виктория Тарасова получила 33%, столько же у господина Филиппова и еще 34% у господина Кудиньша.

Для латвийского предпринимателя это не первый проект в России: ему принадлежит 100% в ООО «Руспаркинг» в Москве и 50% в ООО «Бокс паркинг рус» в Адыгее. На сайте Boxparking сообщается, что компания была основана в Риге в 2003 году, в 2010 году реализовала парковочные проекты во Владивостоке, Сочи и Казани. Boxparking предлагает услуги оборудования и проектирования парковок, в том числе механизированных многоуровневых.

Андрей Носков сообщил „Ъ“, что работал над идеей запуска такого завода шесть лет. «Изучил опыт Европы, Южной Кореи, Китая. У Boxparking самый современный подход»,— отметил он. Мощность уфимского завода рассчитана на выпуск комплектующих для 3,5 тыс. механизированных машиномест, отметил господин Носков. Место строительства завода, запуск которого запланирован на 2021 год, он назвать отказался. По информации агентства «Башинформ», площадка подобрана на улице Свободы. 80% средств компания планирует привлечь в банках.

По словам предпринимателя, часть продукции предприятия будет использована для оборудования сети роботизированных паркингов в Уфе. Первый — на углу 50 лет СССР и проспекта Юлаева, на 400 мест, строится силами ПСК-6. В мэрию были направлены предложения по аренде еще 25 участков под такие паркинги, но ответ пока не получен, отметил господин Носков. Места на механизированных парковках планируется сдавать в аренду с почасовой и помесячной оплатой. По оценке предпринимателя, стоимость аренды составит около 3 тыс. руб. в месяц. Если городские власти откажутся выделить участки, продукция завода будет сбываться в соседних городах-миллионниках. «Предварительные заказы поступают из Екатеринбурга, Самары, Перми и Челябинска»,— отметил собеседник.

Срок окупаемости вложений Андрей Носков оценивает в пределах семи лет.

Имантс Кудиньш сообщил, что решил войти в СП, так как в Уфе есть «недооцененный потенциал»: явный дефицит парковочных мест, выгодное географическое положение, соседство с миллионниками и квалифицированные кадры. Роботизированные паркинги занимают вдвое меньше места, чем классические, где водитель спускается вниз и ставит машину, а их строительство обходится дешевле, отметил господин Кудиньш. «В таких паркингах роботы переносят машины так же бережно, как мужчины несут женщин на руках»,— сказал он.

В министерстве ЖКХ в апреле сообщали, что города республики обеспечены уличными парковками лишь на треть от необходимого количества. Во дворах есть парковки на 85 тыс. машин, нужно оборудовать еще 145 тыс. Вдоль дорожной сети создано 27 тыс. машиномест — почти вдвое меньше необходимого.

Проект «Бокспаркинг Уфа» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики, сообщили в региональной Корпорации развития. Компании будут предоставлены льготы по налогу на прибыль и имущество.

Вице-мэр Уфы по экономике, инвестициям и промышленности Илгиз Насыртдинов сообщил, что проект также был одобрен руководством администрации. По его информации, «несколько участков под паркинги уже выделены, и мэрия готова выделить еще».

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский полагает, что «в связи с высоким спросом на цивилизованный паркинг в Уфе проект будет успешным и окупится в течение пяти-восьми лет». «Преимущество роботизированных парковок в том, что водителю нужно совершить всего несколько действий — поставить машину на определенное место, а все остальное сделает робот. Благодаря этому действительно экономится место: вся площадь паркинга выполняет функцию стоянки. Важно, что механизм парковки устроен таким образом, что с кузовом он не взаимодействует, а касается только шин. Это сводит риск нанесения вреда автомобилю к нулю. В мире такие парковки распространены и считаются очень безопасными, в России пока таких парковок практически нет»,— отмечает эксперт. Основная проблема при реализации проекта, по его мнению, может возникнуть, если его инициаторы решат интегрировать многоуровневые роботизированные паркинги в историческую часть города: «Такие паркинги представляют из себя нестандартные и технически сложные сооружения. Чтобы их установить, власти вместе с оператором должны серьезно проработать инженерно-техническую часть проекта и, скорее всего, понадобится менять местные законодательные нормы».

Дарья Кучеренко