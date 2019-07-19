Жители Татарстана продолжают набирать долги

В Татарстане жители продолжают увеличивать число потребительских кредитов. Как сообщило вчера Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), за полгода число таких займов в республике превысило 300 тыс. Однако темпы роста потребительского кредитования снизились. Эксперты отмечают, что в условиях падения реальных доходов жители берут займы у банков «в основном на закрытие старых кредитов, а также просто для поддержания текущего уровня потребления».



НБКИ опубликовало данные о выдаче потребительских кредитов в регионах РФ в первом полугодии 2019 года. Согласно исследованию, жителям Татарстана за январь–июнь было предоставлено 301,5 тыс. займов на покупку различных товаров. Это на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в республике было выдано 293,7 тыс. кредитов. Данные рассчитаны на основе информации 4,2 тыс. российских кредиторов, говорится в сообщении НБКИ.

Стоит отметить, что республика вошла в топ-5 регионов по количеству выданных кредитов. Лидером стала Москва, где жители получили 417 тыс. займов (рост на 18,3%). В Московской области было выдано 385 тыс. потребкредитов (рост на 14,4%), в Краснодарском крае — 354 тыс. (рост на 2,6%), Башкирии — 320,8 тыс. (рост на 3,2%). Всего в России с января по май было выдано 9 млн потребительских кредитов. Это на 2,5% больше, чем в тот же период 2018 года.

В НКБИ отмечают, что отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов «обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по “охлаждению” рынка розничного кредитования»: «В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей»,— говорит глава бюро Александр Викулин.

Напомним, по итогам первого квартала 2019 года средний размер потребительского кредита в Татарстане достиг 141,5 тыс. руб. За год он увеличился на 27%. При этом доходы жителей республики растут не так активно. За 2018 год они увеличились на 4,4%, но с учетом инфляции реальные денежные доходы выросли лишь на 2%. С учетом роста обязательных платежей реальные располагаемые денежные доходы за год и вовсе сократились на 0,3%. Данные о денежных доходах в 2019 году Татарстанстат не публиковал.

Аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов отмечает, что Татарстан входит в число регионов с самой низкой долей просроченной задолженности по потребительским кредитам: 16,9% против 20,5% в среднем по России. «Видно, что заемщики более дисциплинированны или более обеспечены, возможно, причина в традициях региона и в развитости семейно-клановой системы, при которой родственники обычно выступают поручителями по кредитам и помогают в случае трудной финансовой ситуации у заемщика»,— полагает он. В то же время он отмечает, что в Москве доля просрочки по потребкредитам еще ниже — 14,7%, а, например, в Московской области — 16%.

Господин Антонов добавляет, что «в условиях падения реальных заработных плат в течение последних пяти лет и высокой безработицы потребкредиты сейчас берут в основном на закрытие старых кредитов, а также просто для поддержания текущего уровня потребления». «Граждан можно понять: сложно в течение пяти лет сокращать свое потребление, особенно для семей с детьми». При этом «наивысшая же рождаемость отмечается в районах Татарстана с невысокой средней зарплатой — 20–25 тыс. руб. «Также в невысокой динамике роста сектора потребкредитования виноват перманентный банковский кризис, который начался с банкротства Татфондбанка и далее распространялся по его банкам-партнерам»,— заключает аналитик.

Кирилл Антонов