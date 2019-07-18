Мэрия Москвы хочет взыскать с Церетели 55 млн рублей

Департамент городского имущества Москвы подал иск к скульптору Зурабу Церетели, к производству он пока не принят. Размер исковых требований составляет 55,1 млн руб., следует из карточки дела на сайте Арбитражного суда Москвы.

В департаменте городского имущества сообщили “Ъ”, что иск к Зурабу Царетели является частью «системной работу по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки». «В настоящее время на рассмотрении в московских судах находится более одной тысячи подобных дел»,— заявили в департаменте.

Департамент заключил с господином Церетели договор аренды земельного участка общей площадью 26,9 тыс. кв. м, по адресу: г. Москва, Авиамоторная ул., вл. 73а. У скульптора образовалась задолженность по арендной плате, и департамент обратиться в суд с иском о взыскании этого долга, пояснили в мэрии.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы взыскал с господина Церетели более 530 тыс. руб. за самострой в центре города. Префектура Западного административного округа за свой счет снесла незаконные пристройки к мастерским скульптора на Брянской улице, так как сам он сносить их отказался.