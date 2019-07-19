Выпускников ПГГПУ пригласили работать на Ямал

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа обратился к региональным педагогическим вузам для привлечения молодых специалистов на работу в округ. Данные об этом размещены на сайте ПГГПУ.

Для привлечения кадров чиновники Ямала учредили гранты «Я - воспитатель Ямала» и «Новый учитель Ямала». В конкурсе могут принять участие выпускники вузов в возрасте до 30 лет включительно. Победители конкурса получают грант в размере 600 тыс. руб. на разработку и реализацию проекта по внедрению инновационных методов и технологий повышения эффективности образовательного процесса. Основными условиями предоставления грантов являются обязательства отработать на Ямале не менее трех лет и разработать индивидуальный проект по внедрению инновационных методов в образовании.

В 2018 году конкурсы было распределено 25 грантов. В 2019-2020 учебном году в систему образования Ямало-Ненецкого автономного округа планируется привлечь 25 воспитателей детских садов, учителей, 15 учителей математики, физики, информатики и 10 учителей других предметов.