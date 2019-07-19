ЖКХ попало на плохие кадры

В Самарской области текучесть специалистов в сфере ЖКХ составляет 68% и почти 80% руководителей управляющих компаний не имеют профильного образования. Власти считают, что из-за нехватки кадров просто некому будет реализовывать нацпроект «Жилье и городская среда». Эксперты уверены, что проблему дефицита сотрудников возможно решить только на правительственном уровне, в частности, за счет повышения их зарплаты, также, по их мнению, необходимо создавать целевые заказы на специа­листов отрасли.

В Самарской области профильное образование имеют только 22% руководителей управляющих компаний и лишь 2% председателей ТСЖ и ЖСК.Текучесть кадров в отрасли составляет 68%. Об этом сообщил заместитель председателя Общественного совета при министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области Виктор Часовских на заседании Ассамблеи региональных общественных советов в сферах строительства и ЖКХ.

Основной темой встречи стал национальный проект «Жилье и городская среда». Виктор Часовских отметил, что из-за нехватки кадров «реализовывать нацпроект будет просто некому»: «Кадры стареют. Дефицит кадров — катастрофический. Кто будет обслуживать построенные по национальному проекту десятки миллионов квадратных метров жилья? В подготовке кадров для сферы ЖКХ необходим новый подход, новые технологии обучения, необходим новый план подготовки и переподготовки специалистов. На данный момент государственный заказ на подготовку кадров для предприятий этой отрасли отсутствует. На предприятиях отрасли ЖКХ должны работать подготовленные грамотные, инициативные, профессиональные кадры»,— отметил Виктор ­Часовских.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании, говоря о нацпроекте «Жилье и городская среда», отмечал, что «значительная часть обращений и жалоб», поступающих в его адрес, касается проблем ЖКХ по вопросам «содержания жилищного фонда, нарушений при перерасчете платы, игнорирования законных требований граждан».

На момент сдачи номера в печать в правительстве Самарской области не успели ответить на запрос по проблеме дефицита кадров ЖКХ.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает, что Самарская область входит в тройку регионов с самым высоким уровнем скрытой безработицы и «как и в других субъектах федерации, основными генераторами вакансий являются унитарные предприятия, МУПы, чаще всего относящиеся как раз к сфере ЖКХ». «Значительная доля таких вакансий вообще не востребована, но от этого они не становятся менее важными. Например, только в рамках госпрограммы „Содействие занятости населения Самарской области на 2019–2023 годы“ за счет субвенций федерального бюджета на поддержку рынка труда региона должно быть выделено 5,5 млрд руб. Если средства выделяются, должны быть результаты. Поэтому региональные власти создают рабочие места за счет контролируемых ими же бюджетных структур, а традиционно большая часть унитарных предприятий относится именно к сфере ЖКХ»,— говорит Дмитрий Жарский.

Эксперт подтверждает, что «сфера ЖКХ испытывает кадровый голод на всех уровнях — от управленцев до разнорабочих» и связывает это не с непрестижностью профессии или сферы занятости, а с низкими зарплатами. «Проблема заключается в том, что средняя зарплата сотрудников этой сферы оценивается всего в 15 тыс. руб., при условии, что средняя зарплата в регионе — 32,3–32,9 тыс. руб., а прожиточный минимум установлен в размере 10,6 тыс. руб. для трудоспособных граждан. С учетом того, что уровень зарплаты сотрудников сферы ЖКХ зависит от решения региональных властей, можно сказать, что решение проблемы находится в их руках: средства регионального бюджета могут направляться на повышение дохода уже трудоустроенных специалистов, а также для предложения рынку более высокооплачиваемых вакансий. Обратной стороной этой политики при сохранении объема расходуемых средств, увы, будет снижение числа вакансий, что приведет к корректировке уровня безработицы в регионе. Готовы ли на это пойти власти региона, сказать сложно»,— рассуждает господин Жарский.

Генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков считает, что решить проблему дефицита кадров невозможно в короткие сроки: «Проблема кадрового голода в сфере ЖКХ назревала в течение полутора десятков лет, когда произошел отток квалифицированных кадров в другие сферы экономики. Престиж профессии резко упал, и руководящие кадры также поспешили найти более высокооплачиваемые сферы деятельности, а те, кто остался у руля, не смогли своевременно получать новые знания, и качество оказания услуг населению на этом фоне заметно упало. Для работников сферы нет единых профессиональных стандартов, нет специализированных курсов или училищ, которые могли бы восполнить пробелы в знаниях (в первую очередь дать возможность разбираться в новых нормативно-правовых актах). Государству также необходимо создавать целевые заказы на специалистов отрасли — тех, кто сможет заниматься привлечением инвестиций, управлять качеством и вводить новые стандарты»,— говорит Владимир Савченков.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что для повышения качества работы в сфере ЖКХ необходимо ввести обязательные требования к квалификации специалистов всех уровней и обязать руководство управляющих компаний проводить их постоянное обу­чение. Эксперт отмечает, что подготовка специалистов для ЖКХ разрозненна и не соответствует современным требованиям. «Этот негативный фактор возможно преодолеть только на правительственном уровне, развивая необходимые отрасли профтехучилища. Кроме того, необходимо сформировать образовательные стандарты. Действующие стандарты требуют коренной модернизации, в том числе на уровне преподавательского состава»,— уверен господин Сигал.

В других регионах уже принимаются меры для решения проблемы нехватки кадров ЖКХ и повышения качества работы. «С сентября прошлого года на базе Смоленского строительного колледжа в рамках пилотного проекта началось обу­чение по специальности „Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома“. На нее профильный департамент выделил 45 бюджетных мест — ввиду объективной потребности отрасли в специалистах данного профиля. А университеты Калмыкии, Уфы, Забайкальского края и др. ввели программы по подготовке педагогов профессионального обучения — управленцев для системы ЖКХ»,— рассказывает господин Сигал.

Ани Айвазян