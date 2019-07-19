Кандидаты ушли от партий

В Ульяновске на довыборах по 16 округу в гордуму, которой остается работать ровно год, выдвинулось рекордное количество кандидатов — 16 человек, из них девять — самовыдвиженцы. В горизбиркоме отмечают, что за всю историю выборов не помнят такого конкурса. Участники процесса считают, что среди выдвиженцев много технических кандидатов, нужных для размытия протестного голосования. Политологи полагают, что к высокому конкурсу привело ослабление позиций «Единой России», но на фоне размытия голосов и тихой компании шансы победить больше у тех, у кого сильнее организационный ресурс.

В четверг завершился процесс выдвижения кандидатов в депутаты Ульяновской городской думы по 16-му избирательному округу. Несмотря на то, что гордуме осталось работать ровно год, конкурс оказался рекордным: на момент прекращения приема заявлений выдвинулось 16 кандидатов. В горизбиркоме отмечают, что они такого большого конкурса не помнят, и даже на полноценных выборах в гордуму было максимум до 10 кандидатов на округ.

Согласно данным горизбиркома, самовыдвиженцы — ИП Максим Давыдов (совладелец и директор ООО «Грин-карта» — розничная торговля через интернет); домохозяин Иван Щелянов (1991 г.р., в реальности, согласно ЕГРИП, он индивидуальный предприниматель, в прошлом — владелец и директор ликвидированных компаний ООО «Эткона» и «Рутекс»); Анна Каразиева (химик-эксперт Центра эпидемиологии); домохозяин Алексей Лысяков; временно неработающий спортсмен Ильяс Бакиров, временно неработающий независимый юрист Константин Толкачев; защитник интересов собственников жилья Илья Гуров, соучредитель и председатель региональной организации содействия развитию патриотизма «Начни с себя», директор и соучредитель (50%) ООО «Честная УК», председатель правления ТСН «Галактика», директор и владелец ООО «УК Галактика»; исполнительный директор и единственный учредитель АНО Центр социально значимых программ «Забота и помощь» Андрей Князев (он же — гендиректор ООО «СтройМастер», ООО «Строительный рынок», ООО «Комплексподряд»); временно не работающий Дмитрий Савицкий (в прошлом — руководитель и учредитель восьми компаний и ­организаций).

От КПРФ выдвинут мастер участка компании «Сервисмастер» Денис Гурьянов (до недавнего времени он был депутатом регионального заксобрания, однако лишен мандата из-за отсутствия в декларации данных о доходах супруги, с которой развелся); от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) выдвинут временно неработающий Илья Бугринский, от «Справедливой России» — оператор асфальтно-смесительной установки ООО «Стройцентр» Алексей Глухов, от «Гражданской платформы» — сотрудник фонда «Содействие развитию спорта» (учредитель — минспорт) и секретарь реготделения партии Юрий Зеленов, он же — руководитель и соучредитель ООО «Магистр» (33%) и ООО «Спецавтостоянка» (50%). При этом от партии «Родина» выдвинут руководитель того же фонда, председатель совета реготделения партии Ильдар Габитов, он же — член Ассоциации похоронной отрасли, а также директор и совладелец ООО «Центр миграционной поддержки». ЛДПР выдвинула менеджера по продажам Павла Бронова (ранее он руководил аппаратом «Правого дела»); партия «Коммунисты России» выдвинула Максима Писарева, первого секретаря обкома ВЛКСМ — организации, созданной «Коммунистами России» (ранее Максим Писарев был активистом «Единой России»).

Из самовыдвиженцев первыми неделю назад сдали подписные листы Алена Каразеева и Ильяс Бакиров, во вторник их сдал и Андрей Князев. По неофициальной информации, у Алены Каразеевой количество подписей признано достаточным, у Ильяса Бакирова подписей не хватит. Подписи Андрея Князева еще не проверяли. Единственный, кто на сегодня уже зарегистрирован, это Денис Гурьянов (КПРФ).

Особенностью довыборов является то, что «Единая Россия» официально своего кандидата не выдвигает (по аналогии с выборами в мосгордуму). Ранее предполагалось, что Андрей Князев, победивший в праймериз «Единой России», и будет выдвинут от партии власти, однако неделю назад секретарь реготделения партии Василий Гвоздев заявил, что принято «консолидированное решение поддержать Андрея Князева, который будет регистрироваться через процедуру сбора подписей». По мнению господина Гвоздева, необходимо «убрать излишнюю политизированность из повестки» и говорить о конкретных делах. Сам господин Князев заявил, что «горожанам нужны не идеологические баталии, а забота и помощь».

Впрочем, соперник Андрея Князева Константин Толкачев считает, что все это делается по одной причине — «среди избирателей округа, переполненном социальными проблемами, сильны протестные настроения, направленные против партии власти». По мнению Дениса Гурьянова, «именно для размытия протестного голосования и набрано столько технических кандидатов». К ним он относит ряд самовыдвиженцев, а также выдвиженцев КПСС, «Коммунистов Росси», «Родины» и «Гражданской ­платформы».

Сколько останется зарегистрированных кандидатов, пока неизвестно. Господин Андреев отмечает, что «даже это количество подписей (минимум — 87, максимум — 95) собрать непросто», «население относится к кандидатам скептически», а «закон устанавливает жесткие требования по порядку оформления, и абсолютно неизвестным людям собрать их будет сложно». «Не все смогут соблюсти требования закона»,— предположил предгоризбиркома.

Ульяновский политолог Николай Васин считает, что столь высокий конкурс на одно место в гордуме связан не столько с желанием политтехнологов размыть техническими кандидатами протестные голоса, сколько с ослаблением позиций «Единой России», «и уже предсказывалось, что на этом фоне другие партии попытаются сыграть на ослабевшей партии власти по принципу „а вдруг получится“». По мнению господина Васина, «сейчас просматривается интересная тенденция, когда партии становятся предсказуемыми и не такими привлекательными, и люди соскучились по сильным личностям, по третьей силе», и определенные шансы есть у независимых медийных кандидатов. «Но им без мощного организационного ресурса, будет очень трудно победить. Эти выборы будут очень тихими, похоже, их специально сушат, на этом фоне победит тот, у кого мощнее орг­ресурс, кто сможет привести больше своих избирателей. И шансы выше у „Единой России“ и КПРФ»,— сказал политолог.

Сергей Титов, Ульяновск