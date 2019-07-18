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В Петербурге прошли первые онлайн-торги по аренде городского имущества

В Петербурге впервые прошли онлайн – торги по аренде городского имущества. Аукционы состоялись на площадке АО «Российский аукционный дом» (РАД).

Как сообщили в Смольном, это были первые в истории города электронные торги на право аренды в отношении городских объектов нежилого фонда.

По итогам аукциона в двух помещениях — на Загородном проспекте, д. 37/70, литера А и на Новоизмайловском пр., д. 22, литера А будут открыты хостелы. Еще по трем адресам будут обустроены офисы и магазины.

Общий бюджетный эффект проведенных торгов, как ожидается, составит 69,6 млн рублей за все время действия договоров. Следующие торги по аренде городского имущества назначены на 25 июля.

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