«Яндекс» выявит уровень дохода через смартфон

«Яндекс» запатентовал систему, которая через смартфон сможет выяснить род занятий и доход его владельца. Но в компании подчеркнули, что технология осталась лишь на бумаге. Как она работает? И зачем «Яндексу» знать на что живет пользователь? Об этом — Иван Корякин.

Доход пользователя «Яндекс» собирается определять по его профессии. Если смартфон «слышит» постоянный шум, а в списке приложений калькулятор бетона, владелец устройства, вероятно, строитель. Аналогично для таксистов, курьеров, официантов и даже художников. «Яндекс», впрочем, заявляет, что технология так и осталась на бумаге в виде патента. Но даже если корпорация не будет ее применять, по крайней мере, сейчас, это логичный шаг, говорит обозреватель «Ъ FM» Михаил Гуревич: «Одно дело — использовать те или иные технологии для создания такой базы данных. Другое дело — запатентовать ее, чтобы потом в случае, если какой-то конкурент решит применить аналогичные возможности, сказать, что эта разработка принадлежит нам, пожалуйста, отчисляйте деньги или прекратите это делать».

И если год назад человек мог искренне удивиться, увидев рекламу портативной колонки, о которой он только говорил, на главной странице браузера, то сейчас очевидно: смартфоны подслушивают. Хотя компании не спешат в этом признаваться — все-таки это уже вторжение в частную жизнь. А учитывая масштабы экосистемы Яндекса, — «Музыка», «Еда», «Деньги», «Такси» — легко предположить, что корпорация знает о пользователях больше, чем они сами. Это может вызывать тревогу. Но данные обезличены, поэтому «Яндекс» не нарушает закон, поясняет советник практики информационных технологий компании Tomashevskaya&Partners Роман Янковский: «Если я ищу что-то в Google, “Яндексе”, они могут обмениваться информацией между собой.

Но для них это будет не конкретный человек, а некий IP-адрес, операционная система, которая интересуется кошками, строительством бани, например, и они будут показывать таргетированную рекламу, формально не располагая моими персональными данными. И вот здесь есть определенный пробел в законодательстве».

Непонятно, правда, насколько полезными могут быть данные «Яндекса». Даже если смартфон выяснит, что его владелец занят в здравоохранении, сможет ли он отличить главврача от интерна? Да и в целом для таргетирования рекламы подслушивать необязательно, отмечает владелец и президент TWIGA Communication Group Александр Оганджанян: «Про нас очень много людей знает все абсолютно: что мы смотрим, что любим, не любим, сколько нам лет, с кем мы общаемся, о чем. Зарплаты и профессия на этом фоне просто детский лепет. Мы готовы покупать эти данные валом, мы используем это. Но, как правило, это покупается у исследовательских компаний. Есть еще легальный инструментарий, чтобы находить в интернете эти аудитории, людей. О6ни проводят время в определенных группах и на сайтах».

Google не удержал голоса Компания Google призналась в утечке персональных данных пользователей голосового помощника. Информация содержалась в аудиозаписях команд, которые люди отдавали смартфонам и «умным» колонкам. В Google признали, что передают часть таких файлов на расшифровку, и кто-то из специалистов компании допустил их утечку. По заверениям Google, полученные данные не связаны с аккаунтами конкретных людей и их нельзя использовать в мошеннических целях. Читать далее

Аналитики не исключают, что «Яндекс» еще воспользуется запатентованной технологией, когда политика конфиденциальности позволит делиться информацией с рекламодателями и партнерами, а российские законы — с представителями силовых структур.

Безопасностью персональных данных обеспокоились в Госдуме. Комитет по информационной политике намерен разработать законопроект, который запретит поисковым системам собирать информацию о пользователях.