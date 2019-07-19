Заместителю министра привезли приговор

Ленинский районный суд Пензы приговорил бывшего заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики региона Алексея Антипова, который обвинялся в мошенничестве в крупном размере и получении взятки, к двум с половиной годам колонии общего режима. Согласно решению суда, за год местный предприниматель заплатил чиновнику 346 тыс. руб. за помощь при проверках Госавтонадзора, которую Антипов ему так и не оказал. Кроме того, суд признал, что в октябре прошлого года чиновник получил от бизнесмена взятку в размере 100 тыс. руб. Адвокат бывшего замминистра не считает необходимым обжаловать решение суда.

Судья Ленинского районного суда Пензы Роман Ткаченко вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики региона Алексея Антипова. Бывший чиновник обвинялся в мошенничестве и получении крупной взятки: по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере») и ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя»).

Суд счел доказанным, что в октябре 2017 года чиновник встретился с одним из пензенских предпринимателей, занимающихся межмуниципальными пассажирскими перевозками, и сказал ему, что может помочь сократить количество проверок Государственного автодорожного надзора (Ространснадзор). А если по результатам проверок будут выявлены нарушения, то он, используя свое влияние на сотрудников регионального управления Ространснадзора, поможет снизить размер взысканий или даже заменить их на предупреждения. За это заместитель министра предложил предпринимателю систематически передавать ему денежные средства. Следствие посчитало заявления Алексея Антипова о способности помочь бизнесмену заведомо ложными, так как согласно должностным обязанностям он не мог повлиять на действия сотрудников Ространснадзора, а значит и не собирался этого ­делать.

Однако введенный в заблуждение коммерсант согласился платить чиновнику и с начала октября 2017-го­ ­по сентябрь 2018 года заместитель министра в общей сложности получил от предпринимателя 346 тыс. руб.

Второй пункт обвинения связан с получением взятки. В октябре 2018го бывший замминистра получил от того же предпринимателя 100 тыс. руб. за то, чтобы чиновник внес изменения в заявки, поданные на конкурс по определению компаний, которые получат право работать на регулярных пассажирских перевозках. Также замминистра промышленности, транспорта и инновационной политики обещал заменить несколько заявок от других перевозчиков, что привело к признанию определенного предпринимателя победителем. Непосредственно после передачи денег взяткополучатель был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело расследовало Следственное управление СКР по Пензенской области при взаимодействии с УФСБ России по региону. Изначально первый эпизод следствие квалифицировало как получение взятки в крупном размере — ч. 5 ст. 290 УК РФ, которая предполагает лишение свободы до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Защите удалось переквалифицировать преступление на мошенничество.

На протяжении всего периода следствия и судебного разбирательства бывший чиновник находился под домашним арестом. Дело поступило в Ленинский районный суд 21 мая этого года. Господин Антипов частично признал вину, ему назначено наказание виде 2,5 лет колонии общего режима и лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на один год. Он взят под стражу в зале суда.

Адвокат Алексея Антипова Александр Федулов отметил, что еще не обсуждал с подзащитным возможность обжалования решения суда, но, скорее всего, защита этого делать не будет. «С учетом того, что мы смогли убедить суд и переквалифицировать один из эпизодов с взятки на мошенничество, что подразумевает менее строгое наказание, решение нас удовлетворяет»,— пояснил он.

Сергей Петунин, Виктория Пищула