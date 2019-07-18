ФК «Зенит» продлил контракт с Александром Ерохиным

Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным.

Как сообщает пресс-служба ФК «Зенит», соглашение с игроком рассчитано на три года с возможностью продления на год.

Александр Ерохин играет за «Зенит» с 2017 года, в составе команды он провел 67 матчей, забил 15 мячей.

Комментируя подписанный контракт спортсмен заявил, что рад, что соглашение с ним было подписано досрочно. «До конца действующего соглашения оставался еще год, но мы решили все вопросы заранее. Договорились обо всем быстро — и клуб был во мне заинтересован, и я сразу сказал, что хочу остаться», — добавил полузащитник.