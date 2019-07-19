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Фото: Архив пресс-службы

Роза, бергамот, жасмин и магнолия

Главные действующие лица летних парфюмов

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Этим летом в мире ароматов царит классическое цветочное направление: но, в отличие от привычных сезонных новинок, в нынешнем году парфюмеры миксуют цветы в самых неожиданных пропорциях и с необычными ингредиентами. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает про самые яркие находки.


Giorgio Armani

Коллекция ароматов Gioia пополнилась четвертым, цветочно-древесным Light di Gioia. Его основными нотами стали жасмин, цитрус, белая гардения, мускус и амброксид. Парфюмер — Оливье Кресп.

Guerlain Les Parisiennes

«Лондонский» аромат Imagine, переиздание аромата из коллекции «A City, a fragrance» в классическом флаконе «Пчелы» — это ноты розы, ревеня, кардамона и фиалок.

Viktor&Rolf

Аромат Flowerbomb Midnight был создан именитыми парфюмерами Домиником Ропионом, Домитиль Мишалон-Бертье, Карлосом Бенаимом и Фанни Бол. В черном флаконе в форме бриллианта, напоминающем гранату, спрятан коктейль из жасмина, розового перца, черной смородины, пралине, мускуса и пачули.

Shiseido

Туалетную воду Rising Sun придумал парфюмер Жан Жак. Это игристый, свежий, цитрусовый аромат с нотами иланг-иланга, роз, мускуса, кокоса, кашмерана и жасмина. Подходит для использования на солнце, так как его формула не проявляет ни фототоксичности, ни фоточувствительности.

Memo

Новинка марки, создатели которой увлечены путешествиями. Аромат Winter Palace посвящен Китаю и звучит апельсином, бергамотом, красным чаем, мускусом и абсолю ладанника.

Guerlain

Новая версия знаменитого «черного платья» марки Le Petit Robe Noire, Ma Robe Plisse. Этим летом аромат наполнен звучанием миндаля, свежей зелени, абрикоса, роз, мускуса и пачули.

DSQUARED2

Женственная композиция из нот сицилийского мандарина, ландыша, малины, османтуса, магнолии и кедра. Выходит так же и в версии мужской парфюмерной воды.

Tiziana Terenzi

Новинка марки — цветочный аромат, посвященный Флоренции. Основными нотами духов Spirito Fiorentino стали жасмин, амбра, ландыш, дубовый мох, сандал мускус, тосканская кожа и апельсин.

Ирина Кириенко


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