Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ

В отношении бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ), говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления СКР по Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемый заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, причинив предприятию ущерб на более, чем 35 млн руб. «Принимаются меры к установлению местонахождения подозреваемого»,— говорится в сообщении.

Фамилия фигуранта дела не разглашается в интересах следствия. По некоторым данным, речь идет о Геннадии Лисовиченко, который до конца прошлого года на протяжении 14 лет был гендиректором предприятия.