«Сплетница» возвращается на экраны

С момента выхода пилотной серии сериала «Сплетница» прошло 12 лет. Полюбившееся многим шоу, прочно ассоциирующееся со стилем нулевых, вернется на экраны. Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала для своего нового стримингового сервиса HBO Max. В нем речь пойдет о новом поколении нью-йоркских подростков, учащихся частной школы. Действие будет происходить спустя восемь лет после финала оригинальной «Сплетницы».

Создатели оригинального сериала — Джошуа Сафран, Джош Шварц и Стефани Сэвидж — остались у руля. Поклонники верят, что перезагрузка сохранит магию первой «Сплетницы», хотя, вернется ли кто-то из оригинального состава — пока неизвестно. Сам Джошуа Сафран назвал сериал «продолжением оригинала».

В культовом сериале, который был снят по мотивам романов Сесили фон Цигезар, в течение шести сезонов снимались Блейк Лайвли, Лейтон Мейстер, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд и Эд Вествик. Их герои были далеки от современных технологий и социальных сетей, новые же серии как раз сконцентрируются вокруг изменений, произошедших в мире в последнее 10-летие. Известно, что продолжение расширит прежнюю линию сюжета и покажет, как общаются подростки прямо сейчас.