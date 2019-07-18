Екатеринбургскую компанию обвинили в незаконном использовании изобретения

Свердловский арбитражный суд приступил к рассмотрению иска санкт-петербургского ООО НПО «Нефрон», которое потребовало запретить ООО НПФ «Технахим» из Екатеринбурга использовать в своей продукции изобретение, защищенное патентом. Как указано в материалах дела, речь идет о концентрированном кислотном компоненте, используемом для получения гемодиализирующего раствора.

По мнению истца, екатеринбургская компания незаконно использует патентованное изобретение при производстве медицинских изделий «Концентрат сухой бикарбонатный кислотный БК-15С» и «Концентрат жидкий бикарбонатный кислотный БК-12». НПО «Нефрон» настаивает, что ответчик должен провести «необходимые действия, связанные с отменой государственной регистрации» спорных медицинских изделий. За нарушение прав на изобретение истец требует 500 тыс. руб. Суд назначил заседание по делу на 28 августа.

«В силу ст. 1358 Гражданского кодекса РФ использованием изобретения считается, в частности, его применение при изготовлении предлагаемой потребителям продукции. Однако для установления факта, нарушены ли права на изобретение или нет, суд должен сопоставить каждый признак изобретения, приведенный в патенте, с признаками, выявленными в продукте предполагаемого нарушителя исключительного права истца. Как правило, для этого требуется провести патентоведческую экспертизу. Если применяемые решения не тождественны, иск должен быть отклонен»,— пояснила партнер международного центра защиты прав Globallaw Екатерина Мамаева. По ее мнению, ответчик может попытаться доказать, что начал использовать спорное решение в своей продукции до получения патента правообладателем. Это нужно документально подтвердить с помощью технических условий или, например, условиями контрактов с контрагентами.

Алексей Охлопков