Орловский «Регионстрой» признали банкротом

Арбитражный суд Орловской области ввел конкурсное производство в отношении местного застройщика ООО «Регионстрой» по заявлению «Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства» сроком на один год – до 11 июля 2020 года. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в региональном правительстве, с ходатайством к общественникам обратились областные власти. Кроме того, была инициирована независимая проверка деятельности компании-застройщика для подтверждения целевого использования и дефицита средств. Ранее аналогичное заявление поступило в суд от орловского филиала ПАО «Московский индустриальный банк». Конкурсное производство «гарантирует участникам долевого строительства защиту их прав и законных интересов, а также позволит завершить недостроенный объект», надеются чиновники. Речь идет о многоквартирном жилом доме №5 по улице Родзевича-Белевича. По данным Каrtoteka.ru, ООО «Регионстрой» зарегистрировано в Орле в 1999 году, уставный капитал – 1 млн руб., 60% принадлежит еще одному ООО «Регионстрой», по 20% у гендиректора Владимира Гусева и Татьяны Внуковой. По итогам 2017 года выручка компании составила 23,6 млн руб., чистая прибыль – 5,2 млн руб.

О сложностях строителей в макрорегионе в материале “Ъ-Черноземье” «Проблемный дом достроят в арбитраже».

Ирина Лобанова