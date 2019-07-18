Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Возражений против вашего предложения нет, оно будет реализовано, и сегодня я подпишу соответствующий указ... Мы распространим этот режим и на Петербург, и на Ленинградскую область»,— сказал глава государства на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым (цитата по ТАСС).

С августа 2017 года граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам, соответствующий закон заработал на Дальнем Востоке. Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней. Глава МИДа Сергей Лавров в декабре заявил о возможности распространить действие режима на Москву и Санкт-Петербург.

Ранее господин Беглов обратился к президенту с просьбой ввести электронные визы в Санкт-Петербурге. Как он полагает, это будет способствовать развитию туризма в регионе.

Подробнее об электронной визе — в материале “Ъ” «Владимир Путин поручил ввести электронные визы».