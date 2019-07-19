Клоп валит дуб

Министерство природных ресурсов Краснодарского края в ежегодном докладе признало санитарное состояние лесного фонда в регионе неблагополучным. Площадь зараженных лесов за пять лет выросла более чем в 20 раз, появление новых видов вредителей несет угрозу целым популяциям редких растений. Разработка биологических способов борьбы с вредителями идет медленно, широкое применение химических препаратов не разрешается, поэтому в качестве единственного способа защиты лесного фонда профильные ведомства рассматривают санитарные рубки.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края опубликовало на своем официальном сайте доклад «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды в 2018 году». Как следует из документа, санитарное и лесопатологическое состояние лесного фонда в регионе оценивается специалистами как неблагополучное, с негативным прогнозом на ближайшую перспективу. В частности, отмечается, что площадь очагов заражения леса стремительно растет: в 2014 году таких территорий было 30,5 тыс. га, а в 2016 году — 107,3 тыс. га, а по данным на начало 2018 года — 718,2 тыс. га (общая площадь лесов в регионе — 1,6 млн га).

Особенно опасными являются три вида инвазивных, то есть недавно завезенных из-за пределов России, вредителей: самшитовая огневка, дубовая кружевница и восточная каштановая орехотворка. Быстрее всего идет заражение лесов дубовой кружевницей: за год площадь леса, пораженного вредителем, выросла в два раза и составила 657 тыс. га. По данным ФБУ «Российский центр защиты леса», распространение кружевницы зафиксировано на большей части дубрав южного и северного склона Кавказа Краснодарского края и Республики Адыгея, а также на границе Ставропольского края. По оценке специалистов, это может вызвать массовую гибель дубрав. «Процесс распространения вредителя будет продолжаться, пока он не заселит все дубравы европейской части России, – говорится в докладе Минприроды края. Отмечается также, что поражение массивов посевного каштана, который в России произрастает только на Кавказе, восточной каштановой орехотворкой ставит под угрозу само существование этого вида. Самшитовой огневкой в крае поражены 2,5 тыс. га лесов, значительная часть из которых погибла.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края в своем докладе указывает, что решение проблемы затруднено законодательными ограничениями: обработка лесов химическими препаратами в большинстве лесных массивов (водоохранные зоны, особо охраняемые территории) запрещена. Федеральная межведомственная рабочая группа по контролю инвазий вредных организмов (объединяет представителей Минприроды, Минсельхоза и Рослесхоза) предложила для Краснодарского края комплекс мер, включающий расширение мониторинга на сопредельных с границами РФ территориях, а также санитарные рубки. Разработка и применение биологических способов защиты от вредителей тормозятся тем, что новые для России вредители леса пока плохо изучены.

Общественные экологические организации, которые также озабочены состоянием лесов в Краснодарском крае, указывают, что ситуация ухудшается из-за ведомственной разобщенности. Михаил Клименко, пресс-секретарь отделения «Российский Кавказ» WWF России, пояснил, что список карантинных вредителей, а также перечень разрешенных для обработки препаратов утверждается Минсельхозом, а соблюдение законодательства на территории ООПТ контролируется Минприроды. «Особо охраняемая территория и обычный лесной фонд контролируются разными ведомствами, и на каждой из территорий правила разные, на одной можно применять обработку, а на другой нельзя. Поэтому насекомые перебрались туда, где их не трогают, и счастливо там живут»,— рассказал господин Клименко. По мнению эксперта, было бы целесообразно разрешить обработку растений химическими препаратами в чрезвычайной ситуации, в противном случае популяция оказывается под угрозой исчезновения, как это произошло с самшитом.

Эту точку зрения поддерживает Михаил Крейндлин, эксперт по особо охраняемым природным территориям организации Greenpeace Russia. При этом эксперт отмечает, что ситуация с дубом и каштаном может обернуться злоупотреблениями. «Самшит не представляет ценности для заготовки, а твердые породы дерева очень востребованы для этой цели. Есть опасение, что под видом санитарных рубок будет проводится бесконтрольная рубка для вывоза древесины»,— говорит господин Крейндлин. Он также считает, что только на государство, безусловно, рассчитывать нельзя. «Важно, чтобы в мероприятиях по спасению леса от вредителей принимали участие независимые эксперты-экологи»,— пояснил собеседник “Ъ-Юг”.

Анна Перова, Краснодар