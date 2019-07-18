Указ о введении электронных виз на территории Петербурга и Ленобласти будет подписан сегодня

Указ о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет подписан сегодня, 18 июля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в врио губернатором города Александром Бегловым, сообщает «Интерфакс».

По словам господина Путина, возражений против введения режима электронных виз нет. Он будет действовать на территории Петербурга и Ленобласти. «Сегодня я подпишу соответствующий указ»,— добавил президент.

Напомним, что право на въезд по электронным визам начал действовать в России в августе 2017 года. Пилотным регионом для льготного визового режима стал Дальний Восток. Ожидается, что к пилотному проекту выдачи электронных виз туристам присоединятся Петербург, Москва и Калининград.