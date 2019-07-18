18 июля, четверг
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Грузооборот терминалов «ДелоПортс» в Новороссийске снизился на 25%

По итогам первого полугодия 2019 года грузооборот терминалов ООО «ДелоПортс» в Новороссийске составил 3,2 млн тонн. Относительно аналогичного периода 2018 года он снизился на 25%.

Как сообщили в пресс-службе компании, снижение произошло за счет уменьшения объемов перевалки на зерновом терминале «КСК» (-54% в сравнении с первым кварталом 2018-го) из-за снижениея экспортного потенциала за первые шесть месяцев текущего года. При этом произошел рост контейнерных перевозок (7%) и генеральных грузов (2700%).

ООО «ДелоПортс» является одним из крупнейших стивидорных холдингов России, объединяющий активы Группы компаний «Дело» в зерновом и контейнерном сегментах в порту Новороссийск. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», общество зарегистрировано в Новороссийске в 2015 году. Его уставный капитал (УК) — 100 млн руб. 99,99% доли УК принадлежит ООО УК «Дело». По итогам первого квартала 2019 года выручка компании составила 25,47 млн руб., чистая прибыль 877,48 млн руб.

Дмитрий Михеенко


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя