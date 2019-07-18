Грузооборот терминалов «ДелоПортс» в Новороссийске снизился на 25%

По итогам первого полугодия 2019 года грузооборот терминалов ООО «ДелоПортс» в Новороссийске составил 3,2 млн тонн. Относительно аналогичного периода 2018 года он снизился на 25%.

Как сообщили в пресс-службе компании, снижение произошло за счет уменьшения объемов перевалки на зерновом терминале «КСК» (-54% в сравнении с первым кварталом 2018-го) из-за снижениея экспортного потенциала за первые шесть месяцев текущего года. При этом произошел рост контейнерных перевозок (7%) и генеральных грузов (2700%).

ООО «ДелоПортс» является одним из крупнейших стивидорных холдингов России, объединяющий активы Группы компаний «Дело» в зерновом и контейнерном сегментах в порту Новороссийск. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», общество зарегистрировано в Новороссийске в 2015 году. Его уставный капитал (УК) — 100 млн руб. 99,99% доли УК принадлежит ООО УК «Дело». По итогам первого квартала 2019 года выручка компании составила 25,47 млн руб., чистая прибыль 877,48 млн руб.

Дмитрий Михеенко