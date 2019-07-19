КУМЗ выходит в прокат

Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ, Свердловская область) завершил создание прокатного комплекса стоимостью более 46 млрд руб. Предполагается, что теперь объем производства авиационных плит и листов увеличится на 166 тыс. т. Представители завода отметили, что портфель заказов завода в результате вырастет в 3,5 раза. Отраслевые аналитики полагают, что производство окупится за 6–8 лет, а продукция предприятия может пользоваться спросом как внутри РФ, так и за ее пределами.



Вторую очередь прокатного комплекса КУМЗ ввел в эксплуатацию в четверг. Таким образом, на предприятии завершилось строительство комплекса по производству полуфабрикатов из алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов стоимостью 46,2 млрд руб. Завод будет выпускать листы шириной до 2,8 м и плиты шириной до 4 м. С выводом на проектную мощность второй очереди объемы производства увеличатся на 166 тыс. т в год, себестоимость продукции снизится на 23%, будут созданы 518 новых рабочих мест.

«Сегодня из одной плиты можно сделать крыло самолета без стыковок, что повысит его надежность. Широкий лист можно использовать для широкофюзеляжных самолетов или раскроить его для использования в других отраслях. Вчера на совете директоров мы рассмотрели вопрос об увеличении поставок такой продукции ведущим авиастроительным корпорациям мира, за счет этого портфель заказов на следующий год увеличивается в 3,5 раза»,— рассказал председатель совета директоров КУМЗа Владимир Скорняков. Он добавил, что 50% продукции завода сейчас поставляется на экспорт.

Ъ ОАО « Каменск-Уральский металлургический завод» (УК «Алюминиевые продукты») производит широкий диапазон полуфабрикатов из алюминиевых сплавов, поставляемых на предприятия авиастроительного комплекса. Основан в 1939 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в 2018 году составила более 28 млрд руб., чистый убыток — 437, 2 тыс. руб.

Первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов назвал проект самым масштабным в Свердловской области за последние десятилетия. Строительство прокатного комплекса КУМЗ начал в 2011 году. Тогда инвестиции в проект оценивались в 23 млрд руб., проект планировали завершить в 2014 году. Предполагалось, что реализация проекта позволит увеличить долю российских изделий из алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов до 20% от общего объема поставок алюминиевых полуфабрикатов. Проект был одобрен Минпромторгом РФ и вошел в стратегию развития металлургической промышленности России до 2020 года. Строительство первой очереди комплекса завершилось в 2015 году и обошлось инвесторам в 23 млрд руб. Пуск второй очереди должен был состояться в 2017 году, однако был перенесен «из-за масштабности проекта». Тогда руководители завода полагали, что общая стоимость проекта составит около 40 млрд руб.

Отраслевые аналитики полагают, что срок окупаемости проекта составит 6–8 лет с момента полного ввода производства в строй. «Партнерами КУМЗа останутся те же предприятия, что и раньше: все сегменты машиностроения, транспорт, энергетика, строительство, добывающие отрасли. Что касается рынков сбыта, то продукция предприятия может пользоваться спросом как внутри РФ, так и за ее пределами»,— уверен ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Проект позволит предприятию укрепить свои позиции на рынке, увеличить свои операционные показатели. В его пользу говорит и то, что фактически завод модернизирован, что выгодно его отличает от конкурентов. Кроме того, теперь он может выпускать много наименований продукции, а конъюнктура сразу по всем ее видам вряд ли ухудшится»,— рассуждает господин Баранов. Впрочем, уверен эксперт, проект отвечает задаче импортозамещения, «а значит, спрос на часть его продукции уже сформирован». Господин Баранов согласился, что конкуренты у завода будут, однако полагает, что предприятие к этому готово. «Завод продолжит реализацию мероприятий по повышению конкурентоспособности: сокращение расходов, проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности, внедрение передовых методов менеджмента и производства, повышение производительности труда, автоматизация и цифровизация»,— уверен эксперт.

Анна Лапина, Зинаида Орманж