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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ   |  купить фото

На развитие Горьковской железной дороги направили 12,4 млрд рублей за первое полугодие

ОАО «РЖД» в первом полугодии инвестировало 12,4 млрд руб. в развитие Горьковской железной дороги (ГЖД). Как сообщает пресс-служба компании, основная часть средств – 7,2 млрд руб. – направили на обновление парка подвижного состава.

На ремонт железнодорожных путей потратили 2,3 млрд руб., еще столько же направили на обеспечение безопасности железнодорожного транспорта, в том числе – на обновление инфраструктуры, устройство связи, электроснабжения, предприятий локомотивного, путевого и вагонного комплексов.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, в 2019 году ГЖД планировала направить 32 млрд руб. на свое развитие, реконструкцию путей и реализацию нескольких проектов.

Анастасия Еремина


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