В Сочи бывшего судебного пристава подозревают в превышении полномочий

Бывшего судебного пристава-исполнителя Хостинского районного отдела судебных приставов Сочи подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, с июля по ноябрь 2018 года в у подозреваемая занималась семью исполнительными производствами в отношении местного жителя. С должника было необходимо взыскать 5,2 млн руб.

При этом пристав отменила запрет на перерегистрацию автомобиля должника стоимостью более 3 млн руб. В результате мужчина смог переоформить автомобиль на своего сына, и конфисковать транспортное средство в счет долга стало невозможно.

Дело находится на стадии расследования. Подозреваемой грозит до четырех лет лишения свободы.

Дарья Голякова