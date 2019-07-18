Контракты на поставку для «Башавтотранса» автобусов на 1 млрд рублей поделили три поставщика

Госкомтранс Башкирии сегодня определился с поставщиками 307 автобусов разного класса для госкомпании «Башавтотранс». Контракты общей стоимостью 1 млрд руб. распределены между тремя поставщиками, следует из информации на портале госзакупок.

Два контракта стоимостью 336 млн и 321 млн руб. каждый на поставку суммарно 180 автобусов среднего класса получит дилер из Твери ООО «Техинпром-экспресс». Еще 42 городских автобуса среднего класса за сумму в пределах 153 млн руб. должна поставить уфимская компания «Южуралавто». 85 автобусов малого класса за 193,5 млн руб. госкомтранс купит у набережно-челнинского ООО «Транстехсервис-33». Все три компании были единственными участниками тендеров. Их итоговые ценовые предложения не уточняются.

ООО «Техинком-экспресс» занимается продажей всех видов транспорта, в том числе автобусов групп ГАЗ и ЛиАЗ. Принадлежит, по информации Kartoteka.ru, Андрею Рогожкину и Алексею Солодушенкову.

ООО «Южуралавто» в 2018-2019 годах получало контракты минобразования Башкирии на поставку школьных автобусов общей стоимостью около 600 млн руб. Принадлежит Артуру Шафикову (70%), Алексею Кислицыну (20%) и Александру Губкину (10%).

«Транстехсервис-33» входит в группу «Транстехсервис» бизнесмена Вячеслава Зубарева.

Остались не подведены итоги тендера госкомтранса на поставку 35 городских автобусов большой вместимости для «Башавтотранса». На контракт начальной стоимостью 286,22 млн руб. также претендовала тверская компания «Техинком-экспресс», но ее заявка была отклонена за ошибки в оформлении документов.

До апреля 2020 года власти республики намерены закупить для «Башавтотранса» 589 новых автобусов, из которых 527 — до конца текущего года.

Майя Иванова