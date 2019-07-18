Москвичи запасаются резиновыми сапогами

Холодный июль отразился на настроениях покупателей. Клиенты московских магазинов одежды перестали смотреть в сторону открытой обуви, маек и шорт. Спрос на эти категории, по данным ритейлеров, за последние три недели сократился на треть. Вместо легкой одежды покупатели берут резиновые сапоги и свитера.
Рост продаж осенних вещей компенсирует убытки от падения спроса на летние, говорят продавцы:
Анна Дубровина, представитель ЦУМа: «Основное наблюдение на фоне более холодного июля этого года по сравнению с прошлым — это повышенный интерес к коллекциям нового сезона, то есть осень—зима. Например, продажа мужской закрытой обуви (ботинки, кроссовки) выросли на 50%. Женской верхней одежды (плащи, куртки) и мужского трикотажа — на 30%. В онлайн-магазине ЦУМа тенденция еще более очевидна — там рост продаж осенней коллекции выше 70%».
Юлия Никитина, управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group: «У нас в лидерах оказались резиновые сапоги с ростом практически в два раза, плащи, пуховики, ветровки. Также людей очень интересует сейчас пуловеры, свитшоты, худи и ботинки, спрос вырос примерно на 50%. Последние три недели из-за холодов мы наблюдаем спад интереса к летним товарам, в особенности к сандалиям и босоножкам, приблизительно на треть. И также страдают шорты, майки, топы, плавки и сарафаны, платья — продажи сократились где-то на 20%».
Валерий Прокопьев, представитель интернет-магазина Wildberries: «С одной стороны, мы отмечаем динамичный рост продаж товаров для холодного лета — резиновые сапоги, худи, толстовки, резиновые плащи. Но, с другой стороны, все равно сохраняются на стабильном уровне продажи летней коллекции, потому что все понимают, что погода переменчивая».
Холода скоро покинут столицу, и в августе тепло вернется, рассказал сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков: «Когда воздух дует с севера, идет заток арктического воздуха, что и случилось у нас в июле в этом году, преобладают более холодные воздушные массы. Когда поток южный, как было в июне, на нас выходит тепло. С начала августа, может быть, если повезет и дальше, есть надежда, что тепло еще будет».
Непогода отразилась и на продаже сезонных продуктов. Так, ритейлеры отмечают, что москвичи стали реже покупать мороженое и прохладительные напитки.
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