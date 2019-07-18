Москвичи запасаются резиновыми сапогами

Анна Дубровина, представитель ЦУМа: «Основное наблюдение на фоне более холодного июля этого года по сравнению с прошлым — это повышенный интерес к коллекциям нового сезона, то есть осень—зима. Например, продажа мужской закрытой обуви (ботинки, кроссовки) выросли на 50%. Женской верхней одежды (плащи, куртки) и мужского трикотажа — на 30%. В онлайн-магазине ЦУМа тенденция еще более очевидна — там рост продаж осенней коллекции выше 70%».

Юлия Никитина, управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group: «У нас в лидерах оказались резиновые сапоги с ростом практически в два раза, плащи, пуховики, ветровки. Также людей очень интересует сейчас пуловеры, свитшоты, худи и ботинки, спрос вырос примерно на 50%. Последние три недели из-за холодов мы наблюдаем спад интереса к летним товарам, в особенности к сандалиям и босоножкам, приблизительно на треть. И также страдают шорты, майки, топы, плавки и сарафаны, платья — продажи сократились где-то на 20%».

Валерий Прокопьев, представитель интернет-магазина Wildberries: «С одной стороны, мы отмечаем динамичный рост продаж товаров для холодного лета — резиновые сапоги, худи, толстовки, резиновые плащи. Но, с другой стороны, все равно сохраняются на стабильном уровне продажи летней коллекции, потому что все понимают, что погода переменчивая».