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Фото: vk

Пермская епархия пошла на мировую с кафе «Шаурма не за горами»

Пермская епархия отозвала из полиции заявление об оскорблении чувств верующих от рекламы «Шаурма не за горами», сообщил в Facebook протоиерей Андрей Литовка. Причиной стали публичные извинения владельца кафе Вероники Бурдиной, принесенные в пермских СМИ. В знак прекращения конфликта отец Димитрий приобрел в кафе шаурму.

Напомним, 11 июля пермская епархия обратилась в полицию с просьбой проверить на наличие состава преступления рекламу «Божественной шаурмы», размещенную в одном из интернет-пабликов. Реклама изображала карикатуру на образ святой мученицы с нимбом на голове и изображением шаурмы и шавермы. Данное изображение оскорбило чувства верующих. Полиция пока не успела принять процессуальное решение.

Фото: facebook Андрея Литовки


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