Пермская епархия пошла на мировую с кафе «Шаурма не за горами»

Пермская епархия отозвала из полиции заявление об оскорблении чувств верующих от рекламы «Шаурма не за горами», сообщил в Facebook протоиерей Андрей Литовка. Причиной стали публичные извинения владельца кафе Вероники Бурдиной, принесенные в пермских СМИ. В знак прекращения конфликта отец Димитрий приобрел в кафе шаурму.

Напомним, 11 июля пермская епархия обратилась в полицию с просьбой проверить на наличие состава преступления рекламу «Божественной шаурмы», размещенную в одном из интернет-пабликов. Реклама изображала карикатуру на образ святой мученицы с нимбом на голове и изображением шаурмы и шавермы. Данное изображение оскорбило чувства верующих. Полиция пока не успела принять процессуальное решение.