Бумагам добавят ценности

В Удмуртии займутся развитием рынка корпоративных заимствований. Власти республики хотят побудить компании к выпуску облигаций, этим направлением, в том числе, займется межведомственная рабочая группа по развитию финансового рынка Удмуртии. По словам вице-премьера Анатолия Строкова, выпуск корпоративных облигаций позволит снизить стоимость заимствований для предприятий реального сектора экономики за счет привлечения широкого круга инвесторов. На данный момент лишь две компании представлены на рынке корпоративных займов. Эксперты отмечают, что власти заинтересованы в привлечении частных инвесторов на рынок облигаций, поскольку это будет способствовать решению социальных задач.

В Удмуртии создали межведомственную рабочую группу по развитию финансового рынка республики. В ее состав включены представители профильных министерств, деловых сообществ, кредитных организаций, а также вузов региона. Сопредседателями стали вице-премьер Анатолий Строков и управляющий отделением — Национальным банком по Удмуртии Волго-Вятского главного управления ЦБ Татьяна Жиганшина. По словам госпожи Жиганшиной, за счет формирования развитого финансового рынка в республике намерены создать условия для повышения активности деловых кругов и развития реального сектора экономики. «Участники рабочей группы начнут вести слаженную работу по повышению информированности региональных предприятий об условиях размещения облигаций и управления займом, организацией для эмитентов точек входа на облигационный рынок»,— отметила представитель нацбанка.

Теме выхода компаний Удмуртии на рынок корпоративных заимствований и выпуска облигаций в планах работы группы уделено много внимания. По словам Анатолия Строкова,развитие рынка облигаций позволит снизить стоимость заимствований для предприятий реального сектора, привлечь «длинные деньги» в экономику, расширит доступность кредитов для малого бизнеса, поскольку крупные заемщики переориентируются с банковского кредитования на размещение облигаций. «Кроме того, облигации, как правило, представляют собой ликвидные активы, потребность в которых будет возрастать со стороны компаний финансового сектора. Не менее важную роль развитие рынка облигаций может сыграть в расширении инструментария для розничных инвесторов. В текущей ситуации снижения доходности по традиционным банковским продуктам особое значение приобретает наличие на финансовом рынке инструментов, достаточно консервативных по уровню принимаемого риска и понятных населению»,— отметил господин Строков.

По его словам, пока на рынке корпоративных заимствований представлены лишь две компании республики: концерн «Калашников» выпустил облигации на 3 млрд руб.,«Талан-Финанс» — на 1 млрд руб. Ранее в 2008 и 2011 годах был отмечен успешный опыт по выпуску облигаций у ООО «Комос-Групп».

Предпринимателям выход на рынок корпоративных заимствований может быть интересен из-за отсутствия требований по залогу имущества. По словам гендиректора Корпорации развития Удмуртии Константина Сунцова, сейчас основным источником финансирования инвестиционной деятельности являются собственные средства предприятий, банковские кредиты и лизинг.

«Облигационные займы и IPO имеют высокий потенциал роста. Получив необходимые компетенции привлечения капитала на долговом рынке, эмитенты расширяют возможности привлечения ресурсов для масштабирования бизнеса»,— поясняет господин Сунцов.

Он отмечает, что уже сейчас субъекты МСП могут обратиться по программе господдержки и получить компенсацию части процентной ставки и расходов на размещение облигаций. В рамках рабочей группы по финансовому рынку будет создан единый информационный центр по вопросам выхода региональных предприятий на рынок корпоративных облигаций. В дальнейшем будут проводиться мероприятия по повышению квалификации потенциальных эмитентов на базе вузов и крупнейших участников финансового рынка.

По словам руководителя кредитно-кассового офиса в Ижевске АО «Инвестиционный банк “Финам”» Сергея Казанцева, тенденция развития рынка корпоративных облигаций в Удмуртии получит свое продолжение в виде размещение региональных компаний на инвестиционном рынке.

«ЦБ в последние три-четыре года активно проводит зачистку банковской системы от недобросовестных банков и, соответственно, заинтересован в том, чтобы деньги частных инвесторов переходили на финансовые рынки, а не использовались только в виде депозитов»,— считает господин Казанцев.

Он отмечает, что для властей важно увеличение налоговой базы. Если компания привлекает деньги, значит планирует создавать новые проекты. «Государство заинтересовано привлечь частных инвесторов на рынок облигаций. Я думаю, такая инициатива получит свое продолжение в ближайшее время. Все это будет способствовать созданию рабочих мест, решению социальных задач, увеличению поступлений в бюджет»,— добавляет Сергей Казанцев.

Юлия Вахрушева