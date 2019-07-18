В школах Башкирии не хватает около полутора тысяч учителей

Дефицит учителей в школах Башкирии достиг 1,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба главы региона по ссылкой на данные ректора Башкирского государственного педагогического университета Салавата Сагитова. Больше всего в школах не хватает учителей иностранных языков, математики, русского языка и литературы, физики, химии и биологии. По прогнозу ректора, дефицит кадров в ближайшие годы будет расти, так как число школьников увеличится на 60 тыс. человек. «Соответственно, потребуются учителя начальных классов, которых сегодня также не хватает, а потом и учителей среднего звена. К тому же сегодня каждый четвертый учитель — пенсионер по возрасту»,— отметил он. По данным ректора, серьезнее всего недоукомплектованы школы Уфы, Октябрьского, Стерлитамака, Благовещенского и Стерлитамакского районов.

Власти Башкирии обещают выделять ежегодно сто грантов по 600 тыс. руб. молодым учителям, которые придут работать в сельские школы. До конца года муниципалитеты должны направить в правительство заявки на подготовку учительских кадров для их целевого обучения с последующей трехлетней отработкой.

По данным Башстата, средняя зарплата учителей в Башкирии составляет 30 тыс. руб. (средняя по республике 2018 году составляла 33 тыс. руб.). В республике, по данным минобразования на 2017-2018 учебный год, работали 1,3 тыс. школ.

Ирина Самойлова