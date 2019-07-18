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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Город снова в топе

Нижний вошел в десятку российских городов с самым грязным воздухом.

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Нижний Новгород занял седьмую строчку в антирейтинге городов России с самым сильным загрязнением воздуха диоксидом азота. Список подготовлен Greenpeace. Первой в антирейтинге стала Москва, второе и третье место разделили Санкт-Петербург и Челябинск.

В Greenpeace считают, что высокий уровень загрязнения воздуха обусловлен большим количеством транспорта городе, поэтому экологические активисты выступают за введение зон, где будет ограничено движение транспорта экологического класса «Евро-3» и ниже.

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