Город снова в топе Нижний вошел в десятку российских городов с самым грязным воздухом.

Нижний Новгород занял седьмую строчку в антирейтинге городов России с самым сильным загрязнением воздуха диоксидом азота. Список подготовлен Greenpeace. Первой в антирейтинге стала Москва, второе и третье место разделили Санкт-Петербург и Челябинск.

В Greenpeace считают, что высокий уровень загрязнения воздуха обусловлен большим количеством транспорта городе, поэтому экологические активисты выступают за введение зон, где будет ограничено движение транспорта экологического класса «Евро-3» и ниже.