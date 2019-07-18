Имущество краснодарского банка «Крыловский» выставили на торги за 58,7 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее конкурсным управляющим краснодарского коммерческого банка «Крыловский», объявило о старте открытых торгов имущества должника. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На торги выставлены шесть лотов общей стоимостью 58,7 млн руб. Так, реализовать планируют нежилое здание (160,1 кв. м) и земельный участок (230 кв. м) в Московской области за 14,8 млн руб., паи ЗПИФ недвижимости «Аршин» за 33,6 млн руб., а также оборудование и дебиторскую задолженность.

Банк России отозвал лицензию у банка «Крыловский» в начале августа 2017 года. По информации регулятора, в 2017 году банк проводил агрессивную политику привлечения средств физлиц. В сентябре того же года СУ СКР по краю возбудило уголовное дело о фальсификации финансовых документов учета и отчетности в АКБ «Крыловский» с целью скрыть признаки банкротства. Также возбуждено дело о хищении денежных средств и имущества организации. В октябре 2017-го Арбитражный суд Краснодарского края признал АО «АКБ „Крыловский“» банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», банк «Крыловский» зарегистрирован в 1999 году в Краснодаре. На 66,4% организация принадлежит Михаилу Рузину, которому также на 100% принадлежит ООО «Капитал Холдинг», обладающее 6,2% доли банка. Прибыль «Крыловского» после уплаты налогов за 2015 год составила 2,1 млн руб. Общий объем вкладов банка составлял 2,59 млрд руб. По состоянию на 1 июля 2017 года организация находилась на 360-м месте в банковской системе России.

Дмитрий Михеенко