В Ростовской области помиловали троих заключенных

В первом полугодии 2019 года комиссия по вопросам помилования на территории Ростовской области рассмотрела 74 ходатайства осужденных, сообщает управление информационной политики региона. С просьбой о помиловании обратились 58 мужчин и 16 женщин. Комиссия рекомендовала губернатору удовлетворить прошения трех осужденных.

«Сотрудники отдела по вопросам помилования углубленно изучали личности обратившихся с ходатайством, связывались с их родственниками, соседями, трудовыми коллективами, представителями местных органов власти, полицией, изучали мнение потерпевших и наступившие для них последствия в результате совершенных преступлений», - сказано в сообщении.

Губернатор согласился с комиссией и направил президенту РФ представления о помиловании заключенных.

Дарья Голякова