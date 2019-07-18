В Нижегородской области на систему управления отходами выделили более 4 млрд рублей

Правительство Нижегородской области утвердило региональную программу в области обращения с отходами до 2024 года. В ближайшие три года на финансирование соответствующих мероприятий направят более 4,1 млрд руб., объем вложений на 2022-2024 годы не определен. Документ опубликован на портале правовой информации.

Целью программы является создание эффективной региональной системы управления, которая будет обеспечивать предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье людей и состояние окружающей среды. Предполагается, что на обработку к 2024 году будут отправлять 60% (сейчас – 28%) мусора, 35,5% (сейчас – 14,85%) отходов будут утилизировать. В результате реализации программы и утилизации свалок планируется улучшить качество жизни более 1,6 млн человек.

Анастасия Еремина