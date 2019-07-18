Куйбышевский райсуд Петербурга назначил предварительное слушание по делу Марата Оганесяна

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего вице – губернатора города Марата Оганесяна. Фигурантами дела являются бывший зампредседателя комитета по строительству города Александр Янчик, предприниматели Василий и Кирилл Сливкины и еще пять человек. Они обвиняются в совершении преступлений по ч.6 ст.290 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.291.1 УК, ч.5 ст.291 УК РФ (взятка должностным лицом, мошенничество в крупном размере, посредничество во взяточничестве)..

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, срок содержания под стражей до 1 января 2020 года продлен Оганесяну и Василию Сливкину. Янчик пробудет этот же срок под домашним арестом. При этом защита Марата Оганесяна просила изменить ему меру пресечения на домашний арест, а Сливкина— выпустить под залог. Предварительное судебное заседание назначено по ходатайству подсудимых.

На сайте районного суда сообщается, что решение о назначении предварительного слушания было вынесено 12 июля.

Напомним, Марат Оганесян курировал строительство стадиона на Крестовском острове. Следствие считает, что Оганесян совместно с Янчиком обеспечили в феврале 2014 года заключение контракта между ООО «Инжтрансстрой-СПб», занимавшимся возведением спортивной арены, и ТДМ на поставку и монтаж светодиодного табло за 170 млн руб. Второй эпизод касается контракта на художественную подсветку стадиона на Крестовском. Гендиректор ООО «Стройэлектромонтаж № 5 Василий Сливкин передал взятку в размере 20 млн руб. Янчику и Оганесяну через посредников.