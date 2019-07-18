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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Оренбургский чиновник подозревается в использовании подложного диплома

Глава Курманаевского сельсовета Курманаевского района Оренбургской области подозревается в использовании подложного диплома о высшем образовании. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

В отношении 47-летнего чиновник возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа (ч.3 ст.327 УК РФ). По данным следствия, госслужащий представил в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы сельсовета диплом о высшем образовании с приложением ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет». Позже следствием выяснило, что предоставленный чиновником диплом вузом не выдавался, а сам госслужащий там не обучался.

Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей Сазонов


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