«Рускон» откроет дочернюю компанию в Китае

Группа «Рускон», оперирующая тыловым контейнерным терминалом в Новороссийске, открывает компанию Ruscon (Shanghai) International Logistics LTD в Китае. Создание «дочки» предусмотрено в рамках реализации стратегии по увеличению масштабов бизнеса в Азии. Как сообщает пресс-служба компании, основными задачами новой структуры является взаимодействие с морскими линиями, развитие мультимодальных перевозок, складские и консолидационные услуги, а также расширение местной клиентской базы.

«Рускон» входит в Группу компаний «Дело» Сергея Шишкарева. Это интермодальный оператор, оказывающий комплексные услуги по доставке контейнерных грузов в России и странах СНГ. Компания оказывает услуги по доставке контейнерных грузов на базе собственных транспортных активов: грузового автопарка, фиттинговых платформ, внепортовых терминалов и таможенно-логистических складов.

«Создание дочернего общества в Шанхае позволит повысить качество клиентского сервиса, расширить спектр предоставляемых услуг и создать новые логистические продукты, охватывающие не только Китай, но и близлежащие государства региона. Организация работы через компанию-резидента упростит взаимодействие с местными органами государственной власти, администрацией КЖД и дочерних структур, а также китайскими производителями и местными логистическими платформами, тем самым способствуя развитию импортно-экспортных, транзитных поездных контейнерных сервисов компании в коридоре между Китаем, Россией и Европой», - пояснили в компании.

В ближайших планах также находится оформление статуса NVOCC-перевозчика, что поможет лучше контролировать цепочку доставки товаров из Китая морским транспортом и сократить расходы на транспортировку для конечного клиента.

Как ранее писал „Ъ-Кубань“, «Рускон» в июне этого года открыл дочернее предприятие на территории республики Казахстан.

Елена Рыжкова